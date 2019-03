Isa Zwart nieuwe ambassadeur Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe is er voor kinderen die vanwege financiële redenen niet naar een sportclub, culturele- of creatieve cursus kunnen. Door de contributie te betalen wil het Jeugdfonds deze kinderen toch een kans geven om zichzelf te ontwikkelen.Als ambassadeur hoopt Zwart meer kinderen kennis te laten maken met cultuur en de mogelijkheden daarvan.Zwart is al begonnen als ambassadeur. “Binnenkort wil ik een workshop bij het azc in Emmen organiseren om kinderen daar te laten zien wat ik doe”, vertelt Zwart. Naast haar ambassadeurschap houdt Zwart zich ook bezig met haar opleiding in theater. Daarvoor gaat ze vier dagen per week naar school. Ook treedt ze op in theater en maakt ze natuurlijk muziek