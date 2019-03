Op Tjak: Hoe ziet de toekomst van de bieb in Gieten eruit?

De bibliotheek in Gieten wordt verbouwd. En inwoners van Gieten kunnen meedenken over hoe dat eruit gaat zien.

Zij krijgen een enquête in de bus en mogen hun mening geven over wat er in het gebouw moet komen. Moet het misschien een soort dorpshuis worden? Met een café erbij?De verbouwing gaat nu echt beginnen. Ze doen hun best om daar iets bijzonders van te maken. Zodat als de nieuwe bieb helemaal af is, het misschien een inspiratie zou kunnen zijn voor andere bibliotheken.