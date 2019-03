Op Tjak: Een rapper maakt de Duitse taal weer hip

Het is de Dag van de Duitse taal, georganiseerd door Duitsland Instituut Amsterdam. En die staat dit jaar in het teken van muziek. Want het Duits zou volgens het instituut mooi en poëtisch zijn...

Een speciale dag voor het Duits is blijkbaar hard nodig want de studie wordt net als de studie Nederlands steeds minder populair aan de universiteit. Ook neemt het tekort aan leraren Duits toe.Vandaag willen ze het Duits promoten door muziek. En waar beter te beginnen dan bij kinderen? Rapper Colin Mooijman laat op Kindcentrum Kloosterveen in Assen zijn muziek horen. En hij doet dat speciaal voor deze gelegenheid in het Duits.