Sportcast #32: Marco Out heeft afgedaan als sportburgemeester

"Die deadline blijkt helemaal geen deadline", aldus Mulder. Heuvelman kijkt daar niet van op. "Het is hetzelfde als met de Brexit. Daar is een deadline ook geen ultimatum gebleken." Volgens 'het sportgeweten van het noorden' is het gewoon een spelletje dat wordt gespeeld door de Prins en zijn gevolg. "Het is allemaal al beklonken. Assen kan fluiten naar de Formule 1."Heuvelman gaat ook los over een ander sportevenement dat aan de neus van Drenthe voorbij gaat en dat is het Europees Kampioenschap wielrennen in Alkmaar in augustus. "Drenthe had de kans na het afhaken van het Franse Annecy en het was een perfecte mogelijkheid om de pas geopende VAM-berg internationaal te tonen. De kosten zijn nog geen miljoen euro. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen wilde wel, maar in Emmen is er nu geen geld. Assen had in moeten stappen, maar deed dat niet. Ik verbaas me daarover. Marco Out, de burgemeester van Assen, is toch een wielerman maar maakte zich niet sterk voor de komst van het EK. Hij heeft voor mij toch wel een beetje afgedaan als sportburgemeester. Ook omdat er nog steeds een wielerbaan ligt te verrotten in Assen."Overigens krijgt ook de provinciale politiek er van langs in de Sportcast. Sportwethouder Henk Jumelet had zich veel sterker moeten maken voor de komst van het WK-wielrennen is de algehele opinie. Hij had bijvoorbeeld ook beter moeten lobbyen in Groningen. Tot slot wordt de financiële situatie bij Achilles 1894 in Assen besproken. De beschuldigende vinger gaat daar al een paar weken naar de voormalig penningmeester, maar waar waren de overige bestuursleden?Dick Heuvelman (sportgeweten)Karin Mulder (verslaggever RTV Drenthe)Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteurRTV Drenthe)Niels DijkhuizenDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.