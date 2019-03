Roelie Goettsch: Het is een eer om de taak van informateur te vervullen

Vanmorgen maakte PvdA-lijsttrekker Cees Bijl de naam van Roelie Goettsch bekend. Ze is nu nog PvdA-Statenfractievoorzitter, maar neemt woensdag na acht jaar provinciale politiek afscheid."Ik denk dat Roelie bij uitstek geschikt is dit werk te doen. Ze weet van de hoed en de rand bij de provincie, heeft ook de nodige statuur en een goede naam bij de andere partijen", zegt Bijl. Omdat ze deze week afscheid neemt van de Staten, staat ze er volgens Bijl ook wat onafhankelijker in. "Ze staat straks los van het dagelijkse geweld in de Staten. Dat is een mooie positie om dit werk als informateur te doen en we hebben alle vertrouwen in haar", zegt Bijl.Volgens Goettsch zelf is haar kracht ook 'dat ze goed op de hoogte is van heel veel dossiers die spelen in Drenthe'. "Ik loop natuurlijk al wat jaren mee in de Staten. Ik ken het veld en weet hoe het loopt in de provinciale politiek. Veel mensen kennen mij, dat scheelt toch ook weer."De PvdA is als grootste partij aan zet met de vorming voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten, ook al hebben de nummers 2 en 3, Forum voor Democratie en VVD, beide ook zes zetels. De PvdA heeft net een kleine 1400 stemmen meer dan FvD.Goettsch's taak als informateur is om is bij alle twaalf partijen duidelijke informatie op te halen, via open vragen, wat ze willen voor Drenthe. "De vraag zal zijn: wat zijn de belangrijkste thema's, waar wil je heen met Drenthe, wat moet meer en wat minder en wat zijn breekpunten?", aldus Bijl. "Daar willen we een helder antwoord op, voor het vervolg."Ook moet uit de eerste informatieronde duidelijk worden welke partijen collegeverantwoordelijkheid willen en hoeveel gedeputeerden er moeten komen.Een einddatum voor de informatieronde is er niet, zegt Cees Bijl. "We stellen de kwaliteit van het resultaat voorop. Wat we nodig hebben is een college van GS dat op voldoende vertrouwen van Provinciale Staten kan rekenen en een stabiel college dat bouwt aan de toekomst van Drenthe met een helder programma."Roelie Goettsch zegt vrijdag aan de slag te gaan met de eerste gesprekken. Of ze na het weekend dan met alle partijen om tafel heeft gezeten, is volgens haar lastig te zeggen. "Je hebt maar liefst twaalf partijen. En niet alle Statenleden hebben altijd zomaar tijd, want velen hebben er ook nog gewoon een drukke baan naast."Donderdag is in elk geval de installatie van de nieuwe Statenleden en ook het eerste Statendebat, waarin alle partijen al aangeven hoe ze de verkiezingsuitslag vertalen, wat hun voorkeur is voor de collegesamenstelling. "Daar ga ik eerst maar eens goed naar luisteren", zegt Goettsch. "Vrijdag wil ik in elk geval beginnen met de gesprekken, maar morgen zal ik me eens op de praktische planning storten. Daar heb ik nu nog geen tijd voor gehad."Of de keuze voor vorming van een nieuw college allereerst op de twee grote winnaars moet vallen, Forum voor Democratie en GroenLinks, daarop zegt Cees Bijl: "Je moet altijd de verkiezingsuitslag een goede vertaling geven. Maar daar hoort ook bij dat je moet kunnen samenwerken en een samenhangend programma moet kunnen maken, dat is net zo belangrijk."