Luchtalarm blijft jaar langer te horen

Het luchtalarm dat elke eerste maandag van de maand te horen is, blijft een jaartje langer. De sirene zou verdwijnen per 1 januari volgend jaar, maar dat wordt uitgesteld omdat deze datum niet haalbaar is, schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Uitstel is nodig omdat NL-Alert in de grensstreek nog niet voldoende werkt. Dit digitale waarschuwingsmiddel moet samen met onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media het luchtalarm vervangen. Verder wil een aantal veiligheidsregio's de sirenes behouden, bijvoorbeeld in de buurt van chemische industrie.Omdat moderne communicatiemiddelen veel gerichter kunnen worden ingezet, werd in 2016 besloten op termijn het luchtalarm uit te schakelen. Een definitieve beslissing om te stoppen met de sirene, die officieel het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) heet, zal nog aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, aldus Grapperhaus.