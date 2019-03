Versnipperd bevolkingsregister Diever krijgt plek in Drents Archief

Het bevolkingsregister dat vorig jaar in een melkbus in Diever werd gevonden, heeft nu zijn plek gevonden in het Drents Archief.

De boekwerken waren met een metaaldetector opgespoord bij het onderduikershol in het dorp. Het gaat om het bevolkingsregister van de voormalige gemeente Diever.In het Drents Archief liggen nu zes dozen vol snippers, flarden en incomplete stukjes bevolkingsregister. "Er zaten boeken in, bevolkingsregisters en veel losse spullen. De bodem van de melkbus was helemaal los, dus er zijn stukjes metaal en hout in gekomen", zegt Karlijn Donders van het Drents Archief."De spullen zijn opgestuurd naar een expertbedrijf om te vriesdrogen. Daar wordt het bevroren, ontdooid, en dat een paar keer. Ook wordt het behandeld met gammastralen", legt Donders uit. Op sommige snippers kun je nog letters zien. Details over het bevolkingsregister. "Maar een onderzoeker heeft hier weinig aan. Het is vooral voor de historische beleving."Het register werd tijdens de Tweede Wereldoorlog begraven om te voorkomen dat de Duitsers konden achterhalen waar Drentse jongemannen woonden. Die zouden dan mogelijk ingezet worden voor de Arbeidseinsatz: dwangarbeid ten behoeve van de oorlogsindustrie van het Derde Rijk."Het is de bedoeling dat het register en de melkbus ten toon worden gesteld", zegt Donders. "Daarmee kunnen we kinderen laten zien wat er kan gebeuren als goed gedocumenteerde zaken in verkeerde handen komen. En dit verhaal spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding."