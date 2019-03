Oud-medewerker Belastingdienst vergokt 50.000 euro ex-geliefde

Naast de werkstraf eiste de officier dat het geld dat hij met de diefstal vergokte - 50.000 euro - moet terugbetalen aan zijn Harense ex-partner, voor wie de verdachte ook mantelzorger was.In ongeveer anderhalf jaar tijd maakte de Leekster tienduizenden euro 's over van de spaar- naar de betaalrekening van het slachtoffer. Hij gebruikte daarvoor, zonder toestemming, diens bankpas. Het pinnen deed hij heimelijk, soms terwijl het slachtoffer in bad lag. Hij ging in de auto van het slachtoffer naar banken in Drenthe, Friesland en Groningen. Met het geld ging hij gokken in Beilen, Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden.De zaak kwam aan het licht toen de zus van het slachtoffer in de bankafschriften van haar broer dook. Zij vermoedde al lagere tijd 'foute zaken'. Ze ontdekte dat er veel geld van zijn rekening was verdwenen. Het slachtoffer deed daarop aangifte. Sinds 2013 hadden de Leekster en het slachtoffer een relatie. "Er is nog veel meer geld weg, maar dat kunnen we niet hardmaken. In 2013 stond er 150.000 euro op de rekening van mijn broer. Bij het doen van aangifte was er nog 4.000 euro van over", zei de zus van het slachtoffer.De verdachte heeft een gokverslaving. Zijn zucht naar gokken was sterker dan het besef dat hij zijn geliefde aan het bestelen was, zei hij tegen de rechters. Ook is hij bereid een regeling te treffen om het geld terug te betalen. Naast de straf zal hij zich, zo vindt de officier, onder behandeling moeten stellen voor zijn gokverslaving.De officier tilde er zwaar aan omdat het slachtoffer de verdachte in vertrouwen had genomen. ''Hij gebruikte zonder toestemming de pinpas en ging geraffineerd te werk.'' Ook de raadsman van de verdachte, Mr. Bierens, opperde dat zijn cliënt 'de boel gewoon had belazerd.'De Leekster werkte bij de belastingdienst. Hij werd daar ontslagen vanwege zijn gokverslaving.Uitspraak is over twee weken.