Assen steekt nek uit voor de wilde bij

De plantactie werd 13 maart afgelast, omdat het toen slecht weer was. Behalve de bomen en struiken als wilgen, meidoorns en de zwarte bes, waarin bijen graag rondzoemen, wordt een Drents bloemenmengsel gezaaid en worden natuurlijke nestelplekken gecreëerd.Wethouder Janna Booij, leerlingen van W.A. van Lieflandschool en betrokken inwoners steken woensdag samen de handen uit de mouwen.De actie is onderdeel van het project Nederland Zoemt dat in Drenthe wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. Assen is in juli 2018 uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente, dankzij de inzet voor wilde bijen.