Horeca Hoogeveen wil vaker met politie om tafel: 'Overleg is ontzettend belangrijk'

Vanmiddag hield de politie op uitnodiging van Albert Jan Vos in grandcafé Het Postkantoor een voorlichtingsbijeenkomst over drugs en drugsgebruik in de horeca. Zes agenten en een twaalftal horeca-ondernemers zaten rond de tafel. Het aantal ondernemers was een tegenvaller, maar volgens de initiatiefnemers doet het niets af aan het belang van gezamenlijke bijeenkomsten..Albert Jan Vos: "De directe aanleiding is dat ik dat ik een keer op een nacht het drugsgebruik in het uitgaansleven besprak met de horecapolitie. Maar de belangrijkste reden van deze bijeenkomst is dat je met overleg het vertrouwen in elkaar terugvindt."Matthijs Flim van de politie in Hoogeveen pakte de handschoen op. Flim: "De vraag is lovenswaardig, ook dat de horeca extra informatie wil, zoals nu over drugs. Wat kun je als uitbater of politie bijvoorbeeld doen in samenwerking met elkaar als er iemand onwel is geworden van de drugs? Als we elkaar vaker zien en weet wie je moet hebben voor bepaalde problematiek dan los je het ook beter op."Een aantal jaren geleden is het toen bestaande gezamenlijke overleg juist stop gezet. Jeanet Siy van Club Aces: "Destijds hadden we elke week overleg, met de vorige burgemeester Urlings er bij. En elke twee maanden hadden we een centrale bijeenkomsten voor alle horecaondernemers. Ik ben blij dat er nu weer wat gebeurt."Op dit moment is er alleen onderling contact via een speciaal Whatsapp-groep van politie en horecaondernemers. In de weekenden waarschuwen zij elkaar op die manier voor ongewenst gedrag in het uitgaansleven. Maar niet elke horecaondernemer zit in die app-groep.Drugs, agressie en wapengebruik zijn volgens ondernemer Vos de belangrijke gespreksonderwerpen voor het overleg. Volgens hem was het overleg ooit de basis van het beleid dat toen Veilig Uitgaan in Hoogeveen heette. "Het ging niet om de praktische problemen, maar om de praktische mogelijkheden. Wanneer bel je de politie wel en wanneer niet? Dan weet je ook dat die soms niet kan reageren, omdat dat juridisch niet kan. En dan krijg je begrip."Ireen Hulzebos is namens de gemeente aanwezig bij de bijeenkomst over drugs in de horeca. De gemeente vindt het volgens haar een goed idee om het verdwenen overleg nieuw leven in te blazen. "We horen graag van de ondernemers hoe ze zich dat voorstellen en hoe vaak dat overleg zou moeten plaatsvinden."Albert jan Vos: "Het ontbrak misschien op een gegeven moment aan de tijd en de motivatie om daarmee door te gaan. Maar we moeten het weer oppakken, want het is ontzettend belangrijk. We moeten niet een tweede Meindert Tjoelker-situatie (dodelijk uitgaansgeweld, red.) krijgen, waar ook de horeca een slechte naam aan overhoudt."