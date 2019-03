Wie worden volgend seizoen de assistenten van Dick Lukkien?

Eerste assistent-trainer Casper Goedkoop heeft een aflopend contract en hoorde top op de dag van vandaag nog niets van de clubleiding. René Grummel, de tweede assistent die ook Hoofd Jeugdopleiding is, heeft nog een doorlopend contract en datzelfde geldt voor keeperstrainer Richard Moes en Bas Sibum. Laatstgenoemde is assistent bij de hoofdmacht, maar ook trainer/coach van FC Emmen Onder 19.Grote vraag is of de Drentse club na de zomer doorgaat met een technische staf van vijf personen, helemaal nu Bas Sibum fulltime zal aansluiten bij de hoofdmacht. Dat liet de oud-speler van onder andere Emmen, FC Twente, Roda JC en NEC onlangs weten tijdens een forum van Noaberschap United, waar ook directeur Ben Haverkort bij aanwezig was. "Ik kan beide functies niet meer combineren", liet Sibum weten. "Daarnaast denk ik dat ik veel van Dick Lukkien kan leren. Helemaal als ik continu bij de selectie betrokken ben."Toch heeft de clubleiding tot nu toe nog niets officieel naar buiten gebracht. Is Sibum iets toegezegd wat niet bij iedereen bekend is of wacht de clubleiding tot duidelijk is op welk niveau de Drentse club komend seizoen actief is: in de eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie? Is er, in het laatste geval, wellicht geen plek meer voor Goedkoop? Het is in ieder geval de goedkoopste oplossing aangezien zijn contract afloopt, alhoewel Dick Lukkien er geen geheim van heeft gemaakt dat hij zijn eerste assistent graag wil behouden. "Hij is loyaal en complementair", liet de hoofdtrainer vlak voor de jaarwisseling weten.Het is geen geheim dat FC Emmen grote plannen heeft met Sibum. Dat werd vorig jaar al duidelijk toen het contract met het kind van de club met drie jaar werd verlengd. "We hopen hem op de cursus Coach Betaald Voetbal te krijgen en of hij dan een toekomstig hoofdtrainer van FC Emmen is, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Je weet niet wat er in de komende jaren gebeurt, maar stel hij slaagt met succes voor de cursus en de plek voor hoofdtrainer komt vrij, dan is het niet ondenkbaar", zei Haverkort iets meer dan een jaar geleden. Inmiddels is bekend dat Sibum in ieder geval nog een seizoen moet wachten tot hij de cursus Coach Betaald Voetbal kan volgen, aangezien hij niet is uitgeloot voor komend seizoen.Duidelijk is wel dat FC Emmen op zoek zal moeten naar een nieuwe trainer/coach van FC Emmen onder 19. Daarvoor heeft het eventueel al een ideale kandidaat in huis. Ruud Jalving, die nu stage loopt bij de selectie, is nu trainer van de Onder 15 en heeft wel oren naar de vacante trainerspost.