Asser wietzaak: makelaars in hennep of mannen die Rummikub speelden?

Tegen de 55-jarige hoofdverdachte Mehmet K. eiste justitie een maand geleden 44 maanden celstraf . K. en zijn medeverdachten worden door het Openbaar Ministerie omschreven als 'makelaars in hennep'.De bende opereerde volgens de officier van justitie tot maart 2014 vanuit growshop Bio Memo aan de Nijverheidsweg in Assen. Dat zou destijds als legale bedrijf dekmantel hebben gediend. Volgens de aanklager adviseerden de verdachten mensen hoe ze het best hennep konden kweken, hielpen ze met het opzetten van kwekerijen, kochten ze later de oogst en verkochten ze die weer door aan klanten in Noord-Nederland en Duitsland."De kilo's wiet vliegen je om de oren in deze zaak", aldus de officier. K. wordt verdacht van voor hennephandel tussen oktober 2013 en maart 2014. "Alleen al in die periode heeft de politie 130 kilo hennep gevonden. De straatwaarde ervan loopt in de honderdduizenden euro's. Het was een bedrijf, compleet met afdelingen in- en verkoop."De opbrengsten sluisden de mannen weg naar hun geboorteland Turkije, vermoedt justitie. Het onderzoek naar witwassen dat in Nederland is opgestart, is een paar jaar terug overgedragen aan Turkije Mehmet K. zelf wilde tijdens de rechtszaak, die op 17 januari en 26 februari werd behandeld, weinig zeggen. Hij noemde zichzelf ' alleen een tussenhandelaar' . Zijn broer en andere medeverdachten kwamen alleen langs om koffie te drinken bij Bio Memo, zeiden ze. De eigenaar van de loods hield vol dat hij er alleen kwam om de huur te innen.Deze 75-jarige Assenaar schetste volgens justitie een totaal verkeerd beeld van zichzelf, stelt de officier van justitie. In werkelijkheid was hij nauw betrokken bij de onderhandelingen over hennepdeals. Tegen de bejaarde man eiste hij dertien maanden cel en het afpakken van zijn twee loodsen met een waarde van ruim twee ton in totaal. Tegen drie medeverdachten, onder wie ook de 49-jarige broer van Mehmet K., eiste het OM ook dertien maanden cel.De advocaten van de verdachten stellen dat justitie ze heeft uitgelokt om op grote schaal hennep te verkopen. Het OM zette undercoveragenten in, die tot drie keer toe hennep kochten bij de bende: eerst tien kilo, tien negen en uiteindelijk 54 kilo. Na de laatste 'deal' werd de bende opgerold. Zonder de bestellingen van de agenten hadden de verdachten nooit zoveel hennep verhandeld, stellen de advocaten.