Rijk moet NAM miljarden betalen voor gebruik gasopslag Norg

De Nederlandse Staat moet gasbedrijf NAM miljarden euro's betalen voor het gebruik van de gasopslag bij Norg. De opslag wordt gebruikt om het gasveld in Groningen sneller te kunnen sluiten, maar daar hangt dus wel een fors prijskaartje aan voor de overheid.

De exacte kosten worden na afloop van ieder jaar berekend, maar de verwachting van het ministerie van Economische Zaken is dat het bedrag de komende jaren op kan lopen tot in totaal 7,5 miljard euro.

Dat is de uitkomst van een arbitragezaak tussen het Rijk en de NAM. Die zaak vloeide voort uit gemaakte afspraken tussen de twee partijen om de gasberging bij Norg voortaan te vullen met buitenlands gas, dat aangelengd is met stikstof. Het lijkt dan qua kwaliteit op Gronings gas.

Door de gasopslag te vullen met dat nagemaakte gas in plaats van daadwerkelijk Gronings gas kon 11,9 miljard kuub minder uit Groningen worden gewonnen, meldt RTV Noord . Daarmee werd de weg geëffend om het Groningenveld jaren eerder te sluiten, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw tegen de Tweede Kamer.

"Het vullen van Norg met pseudo-Groningengas is noodzakelijk om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te brengen. Voor het kabinet geldt dat, ook met de historisch hoge gasprijzen, de veiligheid van Groningers voorop staat. Een snelle sluiting van het Groningenveld heeft voor het kabinet onverminderd hoge prioriteit."

De gasopslag bij Norg is eigendom van de NAM. Het bedrijf kon die opslag voorheen commercieel gebruiken. Doordat er geen Gronings gas meer kan worden opgeslagen, valt de commerciële component weg. Sterker: de NAM moet juist extra kosten maken omdat het nagemaakt Gronings gas moet inkopen om de opslag te vullen.

Het bedrijf en het Rijk waren het er al over eens dat de overheid hiervoor een marktconforme prijs moet betalen. GasTerra heeft op verzoek van de beide partijen een berekening gemaakt van de kosten en de arbiter is het eens met die berekening.

De vergoeding voor het gasjaar 2019/2020 bedraagt ongeveer 85 miljoen euro. Mede door een hoger aantal kuubs en een andere gasprijs is dat voor het gasjaar 2020/2021 al bijna het tienvoudige: 800 miljoen euro.

Met de huidige gasprijzen loopt de vergoeding voor dit jaar al helemaal in de papieren. Dit jaar wordt Norg gevuld met 5 miljard kuub nagemaakt Gronings gas. Vijlbrief: "Met de huidige historisch hoge gasprijzen zal dat voor het huidige gasjaar naar verwachting duur zijn en dat betekent daarom ook dat de vergoeding voor het huidige gasjaar hoog zal zijn."

Hoe hoog de vergoeding voor dit jaar en de komende twee jaren precies gaat zijn is lastig in te schatten, zegt Vijlbrief. Maar op basis van de gasprijzen van 22 maart zou het voor de drie jaren tezamen gaan om 6,5 miljard euro. Tel daar de eerdere kosten bovenop en het totaalbedrag dat de NAM krijgt is 7,5 miljard euro.