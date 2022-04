Frisse start voor buitenzwembaden en campings in Drenthe

Bij camping De Norgerberg wordt de echte drukte later pas verwacht. "Vorige week konden kampeerders hier al terecht om hun plekje in orde te maken", zegt eigenaar Susan van Rijswijk. "Toen was het weer een stuk beter. Het is nu nog koud, dus zo heel veel kampeerders zijn er nog niet."

Desondanks staan er veel reserveringen bij de Norger camping. "Rondom Pasen is het heel druk. Sowieso hebben we over het aantal reserveringen niet te klagen."

Extra deken

Bert Speelman uit Drachten is een van de kampeerders die gelijk tijdens het eerste openingsweekend van de camping zijn plaats opzoekt. "Ik kom hier al zo'n acht jaar. Het is een fijne, nette camping in een mooie omgeving", zegt hij.

De eerste nacht op de camping was toch wel erg fris, geeft Speelman toe. "We hebben een extra deken gepakt maar hoefden de kachel nog niet aan te doen. We hebben niet liggen rillen."

Lekker weg in eigen land

Speelman kampeert al jaren in eigen land. "Soms ook wel in Duitsland, maar nooit verder dan 500 kilometer van onze woonplaats", zegt hij. "Nederland is zo mooi en er zijn zoveel mooie plekjes die nog ontdekt moeten worden. Iedereen denkt dat je naar het buitenland moet, maar dat is niet zo."

Van Rijswijk ziet op haar beurt eveneens hoe Nederlanders steeds vaker binnen de landsgrenzen blijven. "Tijdens de coronaperiode hebben we gezien hoe mooi het is in eigen land."

Tropenmaanden

Volgens de campingeigenaar willen toeristen en kampeerders liever iets vaker een paar dagen weg, in plaats van in één keer drie weken achter elkaar te gaan. "En dat kan perfect in Nederland."