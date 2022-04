FloraHolland bezorgd over toekomst en vraagt overheid in te grijpen

Royal FloraHolland, bekend van de vestiging in Eelde, heeft vorig jaar afgesloten met een winst van 6,5 miljoen euro. Daarmee schreef de bloemenveiling weer zwarte cijfers na het verlies van 5,8 miljoen euro een jaar eerder. Bij de publicatie van het jaarverslag uitte FloraHolland wel zorgen over de toekomst vanwege de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen.

De veiling meent dat de overheid moet ingrijpen nu de vraag naar bloemen en planten afneemt en tuinders het lastig hebben om de energienota te voldoen. Het veilingbedrijf verwacht door de hoge energiekosten zelf dit jaar weer verlies te zullen maken. Daarom moet het mogelijk kosten gaan besparen. Hoe dat eventueel gaat gebeuren, meldt FloraHolland niet.

Vrees voor blijvende schade

Veilingtopman Steven van Schilfgaarde somt in een toelichting op de jaarcijfers de uitdagingen van nu op. "Er is sprake van vraaguitval, grote onzekerheid in de markt en dalend consumentenvertrouwen. De noodzakelijke energietransitie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd en door de hoge kosten is er voor kwekers geen ruimte om te investeren", sombert hij. "De internationale positie van de Nederlandse sierteelt staat op het spel. Zonder maatregelen van het kabinet, voorzie ik dat er blijvende schade aan onze sector wordt aangericht."