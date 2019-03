Unieke gietijzeren grafmonumenten uit Assen eindelijk voor herstel naar smederij

Veel langer kon de klus trouwens ook niet meer wachten, want de twee rijksmonumenten staan op instorten. Ze zijn zwaar aangevreten door ijzerrot, en steeds meer grafonderdelen raken los.Morgen komt restaurateur Ron Caspers, van Smederij en Atelier Caspers uit Warffum, met een paar medewerkers naar Assen, om zoveel mogelijk van de gietijzeren grafmonumenten te demonteren. Het gaat om de graven van de welgestelde families Brumsteede en Servatius-Van Bulderen.De 150 jaar oude graven zijn uniek in hun soort en staan beide op de rijksmonumentenlijst. De Stichting Noorderbegraafplaats is jaren bezig geweest om de financiering rond te krijgen.Volgens Lukas Kwant van de Stichting is het grootste graf, dat van de familie Brumsteede, zelfs unieker en waardevoller dan de hunebedden in Drenthe. “Van dit graf, gemaakt door de Asser IJzergieterij, is er in heel Nederland nog maar één exemplaar. Van de hunebedden, daar zijn er veel mee van.”De stichting hoopt dat de gietijzeren graven morgen zonder al te veel schade uit elkaar kunnen worden gehaald, om ze vervolgens in Warffum volledig te laten restaureren. De meeste onderdelen van de graven zijn er nog, of deels teruggevonden. Behalve de doodslamp van het graf van Brumsteede. Daar wordt een replica van gemaakt.De restauratie kost 55.000 euro en wordt betaald door de gemeente Assen. Hoelang de herstelklus gaat duren is niet bekend, maar de Stichting hoopt dat beide grafmonumenten nog dit jaar weer in volle glorie te bewonderen zijn op de Noorderbegraafplaats. “Het heeft ons heel veel moeite gekost om dit eindelijk eens voor elkaar te krijgen, maar we hebben straks weer twee pronkstukken in ere hersteld”, aldus Jan Lagendijk.