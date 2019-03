Nog geen ontheffingsregeling voor rijden in centrum Assen

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van Stadspartij PLOP.PLOP ontdekte dat een horeca-ondernemer onlangs een fikse bekeuring kreeg, met de auto de dagopbrengst van zijn zaak wegbracht. Hij durfde niet met zo veel geld lopend over straat en haalde eerst zijn auto op. Omdat dit buiten de toegestane venstertijd was, werd hij op de bon geslingerd.PLOP vindt de bekeuring onterecht en wil dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor ondernemers. Ze denkt aan een ontheffing van de inrijtijd in speciale gevallen.Maar het college wil daar nog niet aan. B en W willen eerst de venstertijden en inrijverboden in de binnenstad strakker handhaven. Dat moet gebeuren met behulp van cameratoezicht. Assen wil op die manier af van alle overlast van auto's die vooral in de avond en nacht door het centrum jakkeren. Zo moet de binnenstad weer aantrekkelijker worden voor bezoekers en bewoners.Technisch is het trouwens wel mogelijk, zo stellen B en W, om via het digitaal vergunningparkeren ondernemers zo'n ontheffing te geven. "Maar pas na de zomervakantie gaan we het inrijverbod en de venstertijden herijken. Daar worden ook ondernemers en bewoners bij betrokken", aldus B en W. "De vraag of er meer ruimte moet komen voor ontheffingen betrekken we hierbij. "Tot die tijd ligt de prioriteit, zo zegt het college, onder andere bij de herinrichting van het Koopmansplein en bij de nieuwe parkeervisie voor het centrum.