Een op de drie Drentse melkkoeien staat nooit in de wei

Twee derde van de melkkoeien in de provincie Drenthe staat een deel van het jaar in de wei. De rest komt het hele jaar niet buiten. Landelijk komt ongeveer 70 procent van de melkkoeien een deel van het jaar in de wei.

Dat blijkt uit de Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS houdt ieder jaar een onderzoek onder boeren. De meest recente cijfers stammen uit 2017.In dat jaar telde Drenthe zo'n 106.670 melkkoeien, waarvan er bijna 72.000 naar buiten mochten. De meeste melkkoeien zijn te vinden in de gemeente Coevorden: ruim 17.000. Daarvan komt 63 procent een deel van het jaar buiten de stal. In de andere Drentse gemeenten met meer van 15.000 melkkoeien, Midden-Drenthe en De Wolden, komt respectievelijk 77 en 66 procent wel eens buiten.In de gemeente Meppel staan de minste melkkoeien wel eens in de wei. Minder dan de helft van de 4.300 dieren mag daar de stal wel eens verruilen voor gras. Ook in Borger-Odoorn (56 procent) en Emmen (60 procent) staan relatief weinig koeien buiten.In 2e Exloërmond mochten de 'dames' van boer Veneman dit weekend voor het eerst de wei in. De springende koeien trokken veel bekijks.