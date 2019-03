'We gaan in China ons best doen voor Drenthe'

Onder hen is wethouder Jan Zwiers van Coevorden, die ook voorzitter is van Recreatieschap Drenthe. Na een maandenlange voorbereiding gaat hij vandaag op reis. "Dit is natuurlijk niet gisteren ontstaan. We hebben een behoorlijke voorbereiding achter de rug. We gaan er naartoe met zorgvuldig samengestelde arrangementen. Die willen we bij touroperators onder de aandacht brengen."De Drenten openen in China een Drentse ambassade, in de buurt van Shanghai. Dat is de grootste stad van China. "We hebben ook een stand op een grote beurs. Die wordt bezet door een delegatie van ons en een aantal Chinese mensen. We willen zoveel mogelijk met mensen in contact komen", vertelt Zwiers.Zakendoen in China gaat er totaal anders aan toe dan in Nederland. "Je zet eerst heel erg in op de relatie met mensen. Daar hebben we een klein jaar over gedaan, of misschien zelfs wel langer. Je moet elkaar eerst goed kennen voordat je zaken gaat doen."Zwiers was daarom in oktober ook al met een aantal Drenten in China. Nu is het opnieuw zover. Om kwart over vijf vanmiddag stijgt het vliegtuig op en zet het koers richting China. "We gaan ons best doen voor Drenthe", aldus Zwiers.