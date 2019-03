Tijdelijke directeur Wildlands blijft langer

Van Engelen werd in oktober aangesteld als tijdelijke vervanger van oud-directeur Frankwin van Beers.Onder Van Engelen is Wildlands een nieuwe weg ingeslagen. Er moeten meer diersoorten bij komen en de verbinding tussen de verschillende gebieden in het dierenpark wordt verbeterd.Wildlands is ondertussen nog op zoek naar een nieuwe directeur. In december werd bekend dat zich rond de honderd kandidaten voor de functie hebben gemeld. Van Engelen heeft wel aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een definitieve functie als directeur.