Pandeigenaar Sauna Thermen Zuidwolde neemt roer over

Voorheen werd het complex verhuurd aan een andere partij, maar die ging failliet. Sauna Thermen werd eind februari failliet verklaard door een huurachterstand.Wat de overname voor de medewerkers van de sauna gaat betekenen is niet bekend. "Er is wel interesse in overname van het personeel en de medewerkers zijn vrij om het aanbod te accepteren. Maar veel mensen zijn intussen ook al ergens anders aan het werk", aldus Vreugdenhil.Op dit moment wordt het saunacomplex opgeknapt. Na het faillissement bleef Sauna Thermen nog open, maar sinds half maart is het complex dicht. Wanneer de sauna de deuren weer opent, weet Vreugdenhil niet.