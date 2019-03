IJsracer Jasper Iwema: Ik heb zéker iets op het WK te zoeken

De rest van het seizoen kwam hij niet in actie in de strijd om de wereldtitel. In januari wist hij zich in Finland niet op eigen kracht te plaatsen. "Ik heb toen gewoon heel slecht gereden. Misschien ben ik wel met teveel zelfvertrouwen aan die wedstrijd begonnen", licht Iwema toe.Vorig seizoen reed de 29-jarige ijsracer wel de hele WK-cyclus. Maar toen kreeg hij een wildcard. Toch vindt hij zelf dat hij wel wat te zoeken heeft in het WK-veld. "Mijn kwalificatie was niet WK-waardig. Maar ik heb ook gestreden met Russen die nu in de top zes rijden. Dan weet ik ook dat mijn niveau hoog genoeg is om in het WK te rijden", aldus Iwema.Na de teleurstelling van het mislopen van het WK in januari heeft Iwema snel de knop omgezet. "Ik heb best een goed seizoen gehad. Ik heb gestreden met de Russen, veel trainingskilometers gemaakt en ik ben vierde geworden op het EK", verklaart Iwema.Komend weekend mag hij zich in Thialf in Heerenveen meten met de wereldtop. De baan heeft relatief krappe bochten vergeleken met de natuurijsbanen in het buitenland. Kunstijs is ook minder hard dan natuurijs. Maar een echte voorkeur heeft hij niet. "Je moet je set-up er gewoon op aanpassen en de bandenspanning. Het ijs breekt op een andere manier onder je motor weg", licht Iwema toe.Na z'n wegracecarrière is de 29-jarige coureur nu bezig aan zijn derde seizoen op het ijs. En als het aan hem ligt volgen er nog heel wat jaren. "Je ziet ook mannen van 50 en 60 jaar nog rondrijden. Ik zeg niet dat ik dat ga doen. Maar ik stop niet voordat ik wereldkampioen ben", besluit Iwema met een knipoog.