Historisch tijdschrift Nieuw-Buinen en Buinerveen herrijst uit as Glasmuseum

28 pagina's dik is het blad, dat sinds donderdag te lezen is. Burgemeester Jan Seton ontving het eerste exemplaar, uit handen van voorzitter Jan Haikens van de Historische Vereniging.Het blad bevat verhalen over vroeger en nu, een interview met een bewoner van het vroegere Nieuw-Buinen of Buinerveen, fotopagina's met oude klassenfoto's, een fotopuzzel en een huis zoals het vroeger was en zoals het er nu bij staat."We merkten dat er vanuit onze leden veel vraag was naar een eigen blad", vertelt historicus Jacco Pranger. De vereniging mocht altijd vier van de 28 pagina's vullen in De Zwerfsteen: het lijfblad van stichting Harm Tiesing in Borger. "Maar dat werkte niet goed meer. Er zit te veel verschil tussen zand en veen", volgens Pranger."De lezers in Borger interesseerde het weinig wat hier gebeurde en andersom vonden onze leden het jammer dat er geen volledig blad voor hun historie was."De vereniging liep al jaren met het idee om een eigen magazine uit te brengen en eindelijk is het dan zover, juist nu de Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen in zwaar weer verkeert. Vier maanden geleden werd hun Glasmuseum getroffen door een brand die een groot deel van de collectie verwoestte.Vorige week mochten enkele bestuursleden met experts het gebouw betreden om de schade aan de collectie op te nemen. Pranger ziet het somber in. "Door het vocht en het niet-ventileren zijn veel archiefstukken verloren gegaan." Voor het maken van het blad heeft de brand geen grote gevolgen. Pranger heeft thuis ook een grote collectie aan historisch materiaal.Terugkeren in het oude pand ‘t Aailand is geen optie. "Waarschijnlijk wordt het gebouw afgebroken en komt er iets nieuws voor in de plaats dat meer huur kost", denkt Pranger.Met de lancering van de 'Buuner Mond & Veen' breken hopelijk betere tijden aan voor de vereniging. Het blad is in ieder geval succesvol: alle driehonderd gedrukte exemplaren zijn al de deur uit.