Siemen Dijkstra: 'Ik ben geen schilder, maar ik houd er wel van om met kleur te werken'

Inmiddels is Siemen Dijkstra begonnen aan een nieuw project, dat gaat over de staatsbossen. "De velden [in Drenthe] werden ontwikkeld in de jaren twintig of dertig. Die werden in vakken verdeeld, zodat bosarbeiders hun weg konden vinden. Albert Henkel, de boswachter in Dwingelderveld, heeft een heel oud boekje weten te bemachtigen met daarin handgeschreven tekst waar al die vakken in stonden." Daar staat bij wat er in die vakken is geplant. "Als je nu terug in dat vak gaat, dan zie je hele andere beplanting. De natuur gaat de eigen weg."