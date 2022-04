'Nerds' openen eerste hackerspace van Drenthe

"De wens voor zo'n clubje met eigen ruimte in Drenthe is er al een tijdje", vertelt Adri Wischmann van Hackerspace Drenthe. "We reizen vanuit Drenthe het hele land door om andere hackerspaces te bezoeken. Iedereen kent elkaar ook, het is een hele sociale club. We zijn aan het zoeken gegaan naar een ruimte in Emmen, omdat veel van ons daar vandaan komen. Dat lukte niet en toen kwam het Fablab in beeld."