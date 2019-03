Bijzonder: Boeing 747 landt morgenochtend op Eelde

De Boeing komt naar Drenthe voor de grote internationale oefening Frisian Flag. Deze oefening wordt gehouden van 1 tot en met 12 april op vliegbasis Leeuwarden. Vanwege het gebrek aan faciliteiten kan de Boeing daar niet landen, dus komt het vliegtuig naar Eelde.De verwachting is dat er veel vliegtuigspotters bij de landing aanwezig willen zijn. Maar op welke landingsbaan de Boeing aankomt is nog niet bekend: "Dat hangt af van de windrichting", zegt Groningen Airport Eelde-woordvoerder Bowy Odink tegen RTV Noord . "Vliegtuigen landen het liefst tegen de wind in. Een uurtje van tevoren weten we wel op welke baan de Boeing gaat landen."Een jaar geleden was het een drukte van belang op vliegveld Eelde toen er voor het eerst een Boeing 747 aankwam.