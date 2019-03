Stelling: Ik zou mijn achternaam veranderen als die niet bevalt

Mensen hebben verschillende redenen om hun achternaam te veranderen. Sommige mensen hebben een verre voorvader die het grappig vond om zijn familie een vunzige naam te geven. Anderen lopen tegen problemen aan in hun professionele leven of willen zich afscheiden van de familie.Een achternaam veranderen kost 835 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan een aantal eisen voldoen. Het ministerie stelt ook een onderzoek in naar je aanvraag, want de overheid wil bijvoorbeeld geen nieuwe achternamen uitdelen aan criminelen die gezocht worden.Wat zou jij doen? Zie je wel iets in een andere achternaam, of zou je je erbij neerleggen als jouw achternaam je niet zou bevallen?