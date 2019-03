OM eist cel voor in elkaar slaan vriendin en schoonouders

Het ging mis op 12 november afgelopen jaar bij het huis van zijn dochter in Nieuw-Weerdinge. Zijn vriendin had hem die ochtend verteld dat ze bij hem wegging. Die middag wilde de man graag nog met haar praten en op zijn verzoek kwam ze naar Nieuw-Weerdinge. Ze nam haar ouders mee.Toen hij haar apart nam om onder vier ogen te praten, ontstond ruzie. Volgens de verdachte sloeg zijn vriendin hem, maar volgens de vrouw begon hij te schreeuwen en haar aan het haar te trekken. Ook sloeg en schopte hij haar, waardoor ze op de grond belandde. Dat gebeurde in het schuurtje bij het huis. Dat laatste bekende de man.Omdat de vrouw gilde, kwam haar vader – gewapend met een baksteen – naar het schuurtje. Daarop pakte de man een scharnier van een grote boerderijdeur van een halve meter en begon daarmee op zijn schoonvader in te slaan. Het slachtoffer belandde bloedend op de grond. Toen zijn schoonmoeder op het hulpgeroep van haar man afkwam, kreeg ook zij klappen.De drie gingen gewond naar het ziekenhuis en daar werd de politie gebeld. Ze hadden wonden en blauwe plekken, onder meer in het gezicht. Ook had de schoonvader een gebroken oogkas en zijn dochter een gebroken vinger.De Emmenaar werd opgepakt en zit inmiddels 135 dagen vast. De man bekende dat hij zijn ex-schoonouders met het scharnier had geslagen. “Het licht ging toen uit bij mij. Ik herinner het me niet meer. Sorry”, reageerde hij. Hij bood ook zijn excuses aan zijn schoonouders aan.De aanval op zijn schoonvader ziet de officier van justitie als een poging tot doodslag, omdat het ook veel slechter met hem had kunnen aflopen. Behalve de celstraf wil ze dat de Emmenaar zich laat behandelen en ook een contactverbod voor zijn schoonouders krijgt. Ook wil ze dat de man hen ruim 3.000 euro schadevergoeding betaalt.De rechter doet op 9 april uitspraak.