'Een bestuur kan niet zomaar zeggen dat ze er niets van wisten'

Achilles 1894 heeft een tekort/schuld van 115.000 euro, opgelopen in 2016 en 2017. De ex-penningmeester van de club wordt beschuldigd van financieel wanbeleid. Zelf zegt hij dat de hoge schulden er bij zijn aantreden al waren Een penningmeester is één van de bestuursfuncties van de vereniging met de meeste verantwoordelijkheid. Dat moet volgens verenigingsadviseur Anne Prins van Sport Drenthe een persoon zijn die echt verstand heeft van financiën. “Daarnaast moet je als penningmeester heel transparant communiceren. De meeste penningmeesters zijn heel zorgvuldig, want als er iets niet klopt dan ben jij de eerste waar de leden naar kijken”, zegt Prins.Naast het bestuur zouden verenigingen volgens Prins een onafhankelijke kascommissie moeten hebben. Die commissie controleert jaarlijks of de financiën inderdaad kloppen. Grote uitgaven moeten volgens Prins altijd aan de leden van de vereniging voorgelegd worden. “Maar ik weet uit ervaring ook dat bij sportverenigingen soms zaken onder de pet worden gehouden. Zo willen mensen onrust onder de leden voorkomen.”Op het specifieke geval van Achilles 1894 kan Prins niet ingaan, omdat hij er niet bij betrokken is geweest. Prins: “Wel vind ik in het algemeen dat een heel bestuur van een vereniging erop aangekeken moet worden als er iets niet goed gaat. Je hebt namelijk wel de verantwoordelijkheid als bestuur om een vereniging goed te besturen. Je kunt dan niet zomaar zeggen ‘wij wisten van niets’.”Wel kan er binnen de club volgens de verenigingsadviseur altijd iets uit de hand lopen als iemand dat echt wil. Leden zouden zich volgens Prins kunnen afvragen hoe het bestuur het zo ver heeft laten komen. “Maar het kan ook altijd dat iemand het gewoon fantastisch heeft weten te verdoezelen. Of dat er gewoon niet goed gecontroleerd is”, zegt Prins.Sport Drenthe heeft volgens Prins Achilles 1894 de helpende hand geboden. De financieel expert van Sport Drenthe heeft aangegeven te willen meehelpen en –denken over de ontstane situatie. Volgens Prins heeft de voetbalclub uit Assen nog niet gereageerd op het aanbod.