Dertig trouwjurken gestolen uit busje: 50.000 euro schade

De bus stond geparkeerd in Loon, in de voortuin van de ouders van Krakau. Zonder enige braakschade aan te richten hebben dieven alles uit het busje meegenomen.Loon is volgens Krakau een stil dorpje, waar niet zo veel gebeurt. “Je zou denken dat een inbraak wel geluid zou maken hier. Er zat een heel goed alarm op de bus, maar dat hebben ze helemaal weten te omzeilen”, vertelt ze. “Waarschijnlijk hebben ze de sleutel op de één of andere manier gekopieerd.”De bruidswinkel van Krakau draait bijna geheel om haar busje. Ze komt bij vrouwen thuis bouwt de bruidswinkel op in hun woonkamer. De diefstal van de jurken zorgt voor grote problemen, omdat ze nu zonder jurken zit. “We doen ook wel maatwerk: er kunnen jurken vanaf nul gemaakt worden. Maar dan kun je ze dus niet meteen passen.”Gelukkig zijn er geen jurken gestolen die al toegezegd waren. Er komen dus geen bruiden zonder jurk te zitten. Alle jurken die al toegezegd waren, lagen bij Krakau thuis of bij haar coupeuses. Helaas missen er wel een paar slepen en schoenen. “Die kan ik ook niet meer nabestellen. Maar dat is eigenlijk de ergste schade voor de bruiden”, zegt Krakau.De onderneemster weet nog niet wat de verzekering gaat doen met de inbraak. “Dat bepaalt eigenlijk of ik door kan gaan of niet. Ik wacht in spanning af."Bekenden van Krakau en andere trouwleveranciers geven lieten hen al weten dat ze haar steunen. “Er is me zelfs al een collectie aangeboden om over te nemen van een andere bruidszaak.” Helaas heeft Krakau daar weinig aan. Het concept van haar dienst is juist dat jurken zelf samengesteld kunnen worden.