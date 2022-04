NS laat hele dag geen treinen meer rijden vanwege technische storing

De oorzaak van de storing is inmiddels verholpen. "Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd", meldt de NS. De verwachting is dat morgenochtend de normale dienstregeling grotendeels kan worden opgestart.

Vanochtend werd de NS getroffen door een grote IT-storing. De technische storing zat in het systeem van de reisadviezen, waardoor de informatie op stations en reisplanners niet werkten. "Dit systeem is belangrijk om veilig en volgens dienstregeling te rijden: wanneer er ergens een incident optreedt, dan past het systeem zich daarop aan", schrijft de NS op de website. Ook de geluidsinstallaties op stations werkten niet. De reisinformatie op de stations was in de loop van de middag weer hersteld.