NS laat tot zeker 20.00 uur geen treinen rijden vanwege technische storing

De NS kampt met een grote technische storing en laat daarom in ieder geval tot 20.00 uur geen treinen rijden. Dat betekent dat er ook op het traject tussen Zwolle en Groningen geen treinen zullen rijden.

De NS roept mensen op om de treinreis met deze vervoerder uit te stellen. En mensen die al onderweg zijn, moeten zoeken naar andere reisopties. De technische storing zit in het systeem van de reisadviezen, waardoor de informatie op stations en reisplanners niet werkten. Ook de geluidsinstallaties op stations werken niet. De reisinformatie op de stations was in de loop van de middag weer hersteld.