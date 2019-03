Speels waterkunstwerk weerspiegelt kerk in Hoogeveen

Het waterkunstwerk is af te stemmen op het weer, de dag, het tijdstip, gebeurtenissen en evenementen. Uitgangspunt van het waterkunstwerk is een watervlak waarin de weerspiegeling van de kerk te zien is. Tegenover het kunstwerk komen bankjes onder een luifel.Wethouder Jan Steenbergen is enthousiast over de mogelijkheden. Steenbergen: "Het ontwerp is voor van alles inzetbaar en verbindt Hoofdstraat en Kerkplein op een heel natuurlijke manier. Het past prima in onze ambitie om een kindvriendelijke gemeente te zijn. Heerlijk voor de ouders en voor iedereen van buiten die wil genieten in ons gezellige stadscentrum. Het wordt een nieuw pareltje met een knipoog naar het verleden.”De Hoofdstraat in Hoogeveen ondergaat momenteel een totale metamorfose. Graafmachines zoeken hun weg tussen de winkels met als doel er een vitaal en gezellig centrum van te maken. De aanleg van het waterkunstwerk geeft daarbij kleur aan de winkelstraat door de ingebouwde verlichtingsmogelijkheden.Gebogen spuiters kunnen een tunnel vormen als een ceremoniële toegang naar de kerk. Vernevelaars creëren een nevel die een sfeervolle wolkendeken over het plein leggen. De waterstralen variëren van bedriegertjes voor de kinderen tot stevige “jets” waarbij je liever wat afstand houdt.