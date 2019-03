Straffen tot 3,5 jaar cel voor Asser wietbende

De 55-jarige Mehmet K. uit Assen moet 3,5 jaar de cel in voor grootschalige wiethandel vanuit zijn woonplaats in 2013 en 2014. Dat bepaalde de rechtbank vandaag.

Zijn 49-jarige broer uit Assen is veroordeeld tot één jaar cel en 500 euro boete voor zijn aandeel bij de handel.De 75-jarige eigenaar van de loods in Assen van waaruit de bende opereerde, is veroordeeld tot 360 dagen gevangenisstraf, waarvan 315 voorwaardelijk. Ook bepaalde de rechtbank dat de eigenaar zijn twee loodsen aan de Nijverheidsweg met een waarde van twee ton van hem worden afgepakt.De man hielp volgens de rechtbank volop mee met de wiethandel, ook al ontkende hij dat zelf. Tegen hem was dertien maanden celstraf geëist. Hij hoeft nu niet meer de cel in, omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn straf al heeft uitgezeten. Zijn straf valt lager uit vanwege zijn leeftijd.Twee medeverdachten uit Assen en Lelystad zijn veroordeeld tot 150 dagen cel.Later meer...