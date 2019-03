Straffen tot 3,5 jaar cel voor Asser wietbende [update]

Zijn 49-jarige broer uit Assen is veroordeeld tot één jaar cel en 500 euro boete voor zijn aandeel bij de handel.De 75-jarige eigenaar van de loods in Assen van waaruit de bende opereerde, is veroordeeld tot 360 dagen gevangenisstraf, waarvan 315 voorwaardelijk. Ook bepaalde de rechtbank dat de twee loodsen, met een waarde van twee ton, van de 75-jarige eigenaar worden afgepakt.De man hielp volgens de rechtbank volop mee met de wiethandel, ook al ontkende hij dat zelf. Tegen hem was dertien maanden celstraf geëist. Hij hoeft nu niet meer de cel in, omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn straf al heeft uitgezeten. Zijn straf valt lager uit vanwege zijn leeftijd.Twee medeverdachten uit Assen en Lelystad zijn veroordeeld tot 150 dagen cel.In 2012 kreeg de Criminele Inlichtingen Eenheid tips over een bende rondom de Turkse Assenaar Mehmet K. en de groep rondom hem, allemaal mannen met Turkse roods. Wekelijks zouden ze 50 a 60 kilo hennep leveren aan onder meer Duitse klanten en daar honderdduizenden euro’s mee verdienen.Meerdere politieonderzoeken naar verschillende leden van de bende werden samengevoegd tot één groot onderzoek. “De kilo’s vliegen je in deze zaak om de oren”, aldus de officier van justitie vorige maand toen de zaak na jaren vertraging dan echt werd behandeld. Hij omschreef de bendeleden als ‘makelaars in hennep’, omdat ze volgens hem een compleet hennepbedrijf runden.Aanvankelijk werden de Assenaren verdacht van wiethandel tussen 2009 en hun arrestatie begin maart 2014. Door fouten van het Openbaar Ministerie hoefden ze zich vorige maand alleen nog te verantwoorden voor de periode oktober 2013 tot maart 2014. De politie had de bejaarde loodseigenaar toen ook in het vizier. Van hem huurde K. een loods, waarin hij een growshop had. Die diende als dekmantel voor de illegale drugshandel.De bejaarde man was betrokken bij meerdere drugsdeals, die soms ook plaatsvonden in zijn huis bij de loods. De politie zette undercoveragenten in om meer zicht op de bende te krijgen. Zij benaderden eerst de loodseigenaar en deden of ze geïnteresseerd waren in grond die hij te koop had staan. Toen ze zijn vertrouwen hadden gewonnen, bracht de Assenaar ze in contact met Mehmet K. en deden ze alsof ze hennep wilden kopen.In oktober 2013 en januari 2014 kochten de twee agenten in totaal negentien kilo wiet. De bendeleden hadden niks in de gaten, zij dachten dat de mannen echte drugskopers waren. In maart bestelden de agenten ruim 53 kilo bij de wietbende. Toen de bendeleden dat in hun busje laadden viel de politie binnen en werd de bende opgerold. In de loods werd toen ook nog zestien kilo hennep gevonden en in een pand aan de Rolderstraat ook. Ook hadden sommige verdachten vuurwapens.De mannen hebben de meeste beschuldigen ontkend. Mehmet K. heeft wel bekend dat hij zich bezighield met hennephandel, maar alleen als tussenhandelaar met een kleine rol. De andere mannen kwamen geregeld in de loods langs om koffie te drinken en te rummikpuppen, vertelden ze.De advocaten van de broers K. stellen dat justitie de drugshandel heeft uitgelokt door de undercoveragenten drie keer drugs te laten bestellen. Ook wilden ze dat de rechtbank het OM niet ontvankelijk zou verklaren, omdat er sinds hun aanhouding en de uiteindelijke strafzaak vijf jaar is verstreken. De rechtbank veegde de verweren van tafel. Wel gaf ze de vijf verdachten allemaal zes maanden minder celstraf dan ze gekregen zouden hebben als de zaak eerder was afgehandeld.