Twee duels schorsing voor 'klootzak' Hensens van Achilles 1894

Achilles 1894-spits Matthijs Hensens is door de tuchtcommissie van de KNVB voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Be Quick 1887 afgelopen zaterdag. De aanvaller kreeg rood na een opvallende woordenwisseling.

Scheids stuurt Achilles 1894-spits weg: 'Je bent 100 kilo, klootzak'

Hensens besloot na een op hem gemaakte overtreding verhaal te halen bij scheidsrechter Jurjen Kaper. "Ik kreeg een duw in mijn rug en toen zei ik, misschien een beetje brutaal, tegen de scheidsrechter: 'dat is toch een overtreding?'. Toen reageerde hij: 'je bent 100 kilo, klootzak'. En daar reageerde ik op mijn beurt niet netjes op", aldus Hensens. Het woord 'mongool' kwam hem op een directe rode kaart te staan. Met een man minder verloor Achilles de derby uiteindelijk geflatteerd met 4-1.Hensens legt zich neer bij de straf van twee duels. "Als ik in beroep ga, wat ik eigenlijk best wel zou willen, loop ik het risico er meer duels schorsing bij te krijgen."