Spier, Drijber en Wijster hopen op nieuwe busverbinding

“Wij zijn op dit moment bezig met het in kaart brengen van busroutes in Zuidwest-Drenthe voor 2020. Hierin zit inderdaad ook een heroverweging op het traject tussen Beilen en Hoogeveen,” legt Jorne Bonte van het OV-bureau uit.“Maar buslijn 36 zal niet snel terugkomen. Mijn collega heeft vorige week met buurtbewoners gesprekken gevoerd en we zijn nu aan het onderzoeken of het mogelijk is dat buslijn 35 door Wijster en langs de omliggende campings kan rijden.”Voor de bereikbaarheid van de dorpen in de avond wordt gekeken naar een hub-taxi. Een luxe versie van de belbus die je voor veertig cent per kilometer naar het dichtstbijzijnde hub-station brengt. Het nadeel is dat bij dit vervoersmiddel de kosten veel hoger liggen, zo gaf Dorpsbelangen Spier al eerder als bezwaar aan.De gemeente Midden-Drenthe bracht de afgelopen periode samen met het OV-bureau het aantal reizigers op het traject Beilen-Hoogeveen in kaart. Over 2018 maakten in totaal 1275 reizigers gebruik van de bus. Gemiddeld waren dat vijf mensen per dag. De meeste passagiers van de voormalig buslijn 36 stapten in Hoogeveen of Wijster in en dat waren leerlingen op weg naar school.“Buslijn 36 was de laatste verbinding voor Wijster. De buslijn wordt gemist. Het was een faciliteit en een stukje vrijheid. Nu moet er altijd iets met halen en brengen geregeld worden. Ik ben blij dat er nu naar een alternatief gezocht wordt voor Wijster met buslijn 35. Al is dat natuurlijk nog geen oplossing voor Drijber”, vertelt Oscar Rensing van Dorpsbelangen Wijster.Of de wijzigingen doorgang vinden wordt pas eind juni bekend. In mei presenteert OV-bureau Drenthe de hoofdlijnen van het plan. Ook de buslijn op het traject tussen Dieverbrug, Dwingeloo en Diever wordt op dit moment onder de loep genomen.