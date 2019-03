Raad geeft geen duidelijkheid over bouw van windpark Veenkoloniën

Actiegroep Platform Storm wil een herziening over de uitspraak over het windpark in de Veenkoloniën (Foto: RTV Drenthe)

De Raad van State kan Stichting Platform Storm nog geen duidelijkheid geven over een herziening van de uitspraak over het bouwen van een windpark in de Veenkoloniën. Wel gaat de Raad erover nadenken, bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.