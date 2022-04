Week van Drenthe: Goedkopere benzine en onrust in Oranje

Niet iedereen had echter een leuke week. Voor bewoners aan de Groenkampen in Asser wijk Peelo zat de schrik er goed in dinsdag. De politie deed er een inval. en houdt vijf verdachten aan voor mensenhandel. Het vijftal wordt ervan verdacht vrouwen te hebben gedwongen tot prostitutie en het dealen van drugs. Ook zijn er verdenkingen van verkrachting, zware mishandeling en het overtreden van de Opiumwet. Later wordt ook een zesde verdachte aangehouden.

En in Oranje is ook niet iedereen even blij. Amresh Bajnath, een van de twee eigenaren van het pipodorp achter Speelstad Oranje wil onderdak bieden aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne: zo'n 1.200 tot 1.400. Bij de informatiebijeenkomst daarover werd duidelijk dat gemeente en inwoners samen optrekken en tegen de plannen zijn.