’Nieuwbouw voor praktijkonderwijs Esdal College Emmen is essentieel’

Kooistra geeft een rondleiding in het gebouw aan de Weerdingerstraat, waar zo’n 300 leerlingen vooral met de handen leren werken. Het gaat om het VMBO-basiskader. Leerlingen worden er geschoold voor een baan in de autotechniek, de bakkerij, de horeca en het toerisme.Zeker, het is een mooi gebouw, de voormalige LTS, die in 1933 nieuw werd herbouwd na een grote brand. Als Kooistra de uitgesleten traptreden neemt in het oudste deel en hij naar het glas-in-lood-raam kijkt voelt hij de historie. “Maar ik moet kijken naar wat goed is voor het onderwijs en de leerlingen. En dan zeg ik dat nieuwbouw op de plek van het voormalige theater De Muzeval essentieel is.”In 2017 vond de gemeenteraad dat ook. Er was zelfs steun voor een motie waarin het college werd opgeroepen de verhuizing te faciliteren. Maar dat was toen. Inmiddels zit Emmen flink wat krapper bij kas. En ging er een rem op grote investeringen, ook omdat de gemeente de enige financier van Wildlands wordt en nog een extra lening verstrekt.De topman van het Esdal College snapt het allemaal, maar wijst ook op de steeds slechtere staat van het gebouw. “En het is ook gewoon te groot geworden, omdat het aantal leerlingen krimpt. Maar alle ruimtes onderhouden en verwarmen, dat kost veel geld.”Kooistra hoopt vurig dat de gemeenteraad donderdagavond toch nog de portemonnee wil trekken. “We hebben eerder al een miljoen gekregen en we hebben plannen gemaakt. Als je als gemeente A zegt, dan moet je ook B zeggen, dat is in het belang van de leerlingen. Anders kunnen ze straks geen autotechniek meer volgen in Emmen. Juist in onze regio is de vraag groot naar handige en praktische mensen.”De directeur-bestuurder van het Esdal College sprak vorige week al in bij de raadscommissie en intussen lijkt er toch enige politieke beweging. “Het zou mij niet verbazen als er een motie komt om de school toch te steunen”, blikt Auke Oldenbeuving van het CDA vooruit. “Er zijn al eerder verwachtingen gewekt. En ik vind het ook een goed plan, om het VMBO naast de havo en VWO te vestigen."