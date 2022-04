Vluchtelingen uit Oekraïne betrekken oude Isala-ziekenhuis in Meppel

Zeker tot eind dit jaar kunnen de Oekraïners in het ziekenhuis wonen, maar er is een vergunning vergeven om het ziekenhuis voor 5 jaar open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast blijft ook het nabijgelegen Reggersoord in beeld voor de opvang van vluchtelingen.

De gemeente Meppel verwacht dat er een nieuwe vraag naar opvangplaatsen komt. "Op dit moment brengen we in kaart welke locaties hiervoor geschikt zijn. Ook de mogelijkheid om het aantal plaatsen op de ziekenhuislocatie uit te breiden, wordt onderzocht", vertelt Korteland. "Als het gaat om crisisnoodopvang in Meppel is een aantal locaties in beeld waar dit mogelijk is. De verwachting is niet dat hier op korte termijn een beroep op gedaan moet worden in Meppel."