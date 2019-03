Toeristisch seizoen in zicht: campings en attracties hebben het druk

"Elk jaar moet je de bezoekers opnieuw verrassen", vertelt Jurriaan Klein van Vakantiepark Westerbergen. De hele winter zijn ze bezig geweest met aanpassingen op het vakantiepark. "De gasten vinden het geweldig als we blijven vernieuwen."Klein heeft voor betere stroomvoorziening gezorgd en ook is er sneller internet op zijn vakantiepark.Ook bij Outdoor Klimpark Grolloo zijn ze nog druk bezig met de laatste werkzaamheden. "We proberen ieder jaar iets anders te doen waardoor gasten zeggen: 'verrek'." Dit jaar heeft het klimpark onder andere een parcours aangepast.Ook de recreatievaart in de gemeente Assen hoeft zich geen zorgen te maken. De havenmeester is al druk bezig om alle sluizen en bruggen te controleren. "Als het seizoen begint dan hebben we een stralend mooie vaart die gereed is voor gebruik."Vanaf 1 april worden boten weer verwelkomd in Assen. De camping gaat aankomend weekend open. Klimmen en klauteren kan nu al in Grolloo.