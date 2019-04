Huis van Bewaring blijft in gevangenis Veenhuizen

Eind november werd bekend dat de gevangenis in Veenhuizen tijdelijk een Huis van Bewaring krijgt. Daar zitten verdachten vast, in afwachting van hun rechtszaak. Ondertussen blijkt dat het Huis van Bewaring een meer definitief karakter krijgt.De komst van het Huis van Bewaring is noodzakelijk, zo meldt het hoofdkantoor in november een paar dagen van tevoren. In Noord-Brabant waren bij een grote oprolactie veel drugscriminelen opgepakt en die konden met de sluiting van vier andere gevangenissen nergens terecht.De gevangenis in Veenhuizen heeft dan nog ruimte na het vertrek van de Noorse gedetineerden. Alleen werden deze plekken al snel opgevuld met gevangenen uit PI Nieuwegein. "Dus nu moeten die gevangenen weer verhuizen", zegt bewaarder Ebel in de podcast . "Mijn collega's op die afdelingen zijn wild, die hangen in de gordijnen.""Ja, dat is best wel lastig", zegt ook personeelshoofd Henk Mulder. De gevangenen uit Nieuwegein moeten na twee dagen weer verhuizen en twee afdelingen moeten binnen een week te gebruiken zijn als Huis van Bewaring. Mulder: "Maar ik ben wel wat gewend, want ik weet dat we een politiek gestuurde organisatie zijn. Dus het beleid verandert soms met de dag."Bewaarder Ebel is kritisch. "Esserheem is een gevangenis die is ingericht voor regulier langgestraften", zegt hij een van de interviews in de podcast. "Daar is de beveiliging op gebouwd. In een Huis van Bewaring moet je heel anders werken. Het kan wel, maar ja. Het werkt niet."Verdachten die in het Huis van Bewaring zitten, weten nog niet wat hun straf wordt. "Zij zitten nog vol onzekerheid en daar moet het personeel anders mee omgaan", aldus personeelshoofd Mulder. De verdachten hebben bijvoorbeeld minder rechten dan reguliere gevangenen. Zo hebben ze geen avondrecreatie, geen weekendbezoek en mogen de verdachten niet op dezelfde plaats 'luchten' als de gedetineerden."Het was fijn geweest als we twee weken langer de tijd hadden gehad om de afdeling op te zetten", zegt Mulder. "En het zou ook fijn zijn als duidelijk is hoe lang het Huis van Bewaring moet blijven in de gevangenis. Niet al het personeel werkt graag op deze afdeling en dan kunnen we daar mensen voor selecteren."Vier maanden later is duidelijk dat Esserheem voorlopig een Huis van Bewaring houdt. Hij is zelfs al intern verhuisd. “We hielden ondertussen een belangstellingsregistratie onder het personeel voor het werken in het Huis van Bewaring”, zegt directeur Jan Roelof van der Spoel. “Daardoor werken er nu medewerkers op deze afdeling die er bewust voor kozen om met deze doelgroep te werken.”"PI Veenhuizen kenmerkt zich juist doordat we altijd flexibel zijn en veel verschillende doelgroepen hebben gehuisvest", reageert directeur Van der Spoel. "Die flexibiliteit vraagt uiteraard het een en ander van personeel, maar is juist ook een sterk punt van onze PI.”