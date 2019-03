Overvaller Kruidvat kocht nieuwe bedden van buit

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag twee jaar cel voor de overval, waarbij de man twee medewerksters met een mes bedreigde voor de ogen van een 9-jarig meisje die toevallig net bij de kassa stond.De man kwam met een capuchon op en een sjaal voor zijn gezicht aan het begin van de avond de winkel in. Hij maakte stekende bewegingen vlakbij een van de twee caissières en eiste geld. De vrouw zei later tegen de politie dat ze bang was dat ze het niet zou overleven. Toen ze in haar paniek de kassalade niet open kreeg, schoot een collega te hulp. Ook zij werd bedreigd. De man griste bijna 500 euro uit de kassa en ging er vandoor. Een van de medewerksters is vanwege de overval gestopt met werken in de winkel."Ik zat destijds in een instelling in Emmen en had net gehoord dat ik de week erna naar Almere moest verhuizen. Ik had heel weinig geld en de kamer in Almere was nog helemaal kaal”, vertelde de man in de rechtszaal. De overval was een snelle manier om aan geld te komen, al schaamt hij zich naar eigen zeggen nu heel erg. Van het geld kocht hij een bed voor zichzelf en zijn vriendin en één voor hun dochtertje, vertelde hij.Op een tasje dat de overvaller had laten slingeren in de winkel zaten DNA-sporen. Maar er was geen match met de landelijke databank, dus kon de politie er eerst niks mee. Een uitzending van Opsporing Verzocht een maand later leverde 42 tips op, inclusief de naam van de Almeerder. Maar de politie had al een verdachte uit Emmen op het oog en pakte hem op. Ook hij wees naar de man uit Almere.Afgelopen jaar deed de politie uitgebreid onderzoek naar hem. Agenten bekeken onder meer beelden van een supermarkt in Almere waarop de man te zien was tijdens het boodschappen doen. Daarbij zagen ze veel gelijkenissen met de overvaller. Ook namen ze een bekertje mee waaruit de man in de winkel koffie had gedronken. Dat leverde alsnog een DNA-match op. Op 9 augustus werden de man en zijn vriendin opgepakt. Al snel bekende de Almeerder. Zijn vriendin had er niks mee te maken.De man en vrouw waren samen bij de strafzaak. De man is nauwelijks eerder met justitie in aanraking geweest. Na het horen van de eis barstten ze allebei in tranen uit. Op 9 april doet de rechtbank uitspraak.