'Koeien kunnen in moderne stal écht beter af zijn dan buiten'

Nu de lente weer is begonnen, mogen veel koeien weer de weide in. In 2017 waren dit er in Drenthe meer dan 70.000. Dit is ongeveer twee derde van de koeien.

"Medio 2011 of 2012 zien we een ommekeer van het aantal weidende koeien", vertelt voorman Jan Bloemerts van landbouworganisatie LTO. "De melkfabrieken en zuivelondernemingen hebben redelijk ingezet op stimulering daarvan, ook geldelijk."Volgens Bloemerts zijn er twee kanten aan het verhaal. De ene kant is dat consumenten de koeien graag in de wei zien. "Waar het gaat om imago en beleving denk ik dat het een hele goede zet is dat koeien in het land lopen."De andere kant van het verhaal is het welzijn van de dieren. "Dan ben ik echt genuanceerder", zegt Bloemerts. "Want in een moderne stal kan een koe écht beter af zijn dan buiten."Niet alleen een moderne stal is een reden om een koe binnen te houden. Zo zijn niet alle grondsoorten, zoals veenweides, geschikt om koeien op te laten lopen.Ook de ligging van de weide ten opzichte van de stal speelt een rol. "Als je bijvoorbeeld een drukke weg tussen je stal en je huiskavel hebt, dan heb je ook een probleem. Dat kan betekenen dat je een tunnel graaft, of je moet voor lief nemen dat de koeien toch binnen blijven."