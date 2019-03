Woningoverval Peize zwaarder bestraft in hoger beroep

Een 42-jarige man uit Groningen is voor een woningoverval in Peize in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel. Samen met een andere Groninger overviel hij een echtpaar en hun zoon op 1 juli 2017 in hun woning aan de Stelmaker in Peize.

De Stadjer en een 38-jarige medeverdachte uit Groningen drongen via een badkamerraam de woning binnen. De mannen duwden de ouders onder het dekbed en bedreigden hen. De zoon kreeg vuistslagen in zijn gezicht. De daders gingen met een buit van zestig euro vandoor.De politie hield de mannen na een achtervolging richting Assen aan. De vluchtauto raakte in de wijk Peelo in Assen van de weg. De oudste probeerde nog om op een gestolen fiets te vluchten.De rechtbank in Assen legde beide mannen vorig jaar vier jaar cel op. De oudste ging in hoger beroep. De hogere rechters tilden er zwaar aan dat de mannen een willekeurig gezin midden in de nacht op een gewelddadige wijze overvielen. De slachtoffers lagen op dat moment te slapen. De overval maakte veel indruk op hen.De Stadjer had nog een jaar cel op de lat staan. Die mag hij, bovenop de vijf jaar, eveneens uitzitten. Ook moet hij de slachtoffers ruim 1.700 euro aan schadevergoeding betalen.