Jeugd-tbs voor gewelddadige jonge overvaller

De 17-jarige jongen uit Elim die vorig jaar vier woningovervallen pleegde is veroordeeld tot 202 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Naast de woningovervallen in Hoogeveen, Hollandscheveld en Hardenberg, beroofde hij ook een bejaarde vrouw uit Hoogeveen. De jongen zou volgens de rechtbank bewust oudere en kwetsbare slachtoffers uitkiezen.De celstraf is gelijk aan het aantal dagen dat de jongen in voorarrest heeft gezeten. Dat betekent dat hij snel met zijn tbs-behandelingen kan beginnen. Die kunnen jaren duren.De jongen maakte bij de overvallen en de straatroof in totaal een paar honderd euro, twee iPads en een telefoon buit. De rechtbank bepaalde dat hij zo’n 7.400 euro schadevergoeding aan in totaal vier slachtoffers moet betalen. Behalve dat ze mishandeld en bedreigd zijn, hebben sommigen ook psychische klachten overgehouden aan de overvallen.De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.