Gedeputeerde Stelpstra: Minister Wiebes kan niet om het advies over gaswinning in kleine gasvelden heen

Het advies van de TCBB komt er in opdracht van minister Wiebes van Economische Zaken. Er heerst in regio's veel onvrede over gaswinning in kleine velden. Inwoners vrezen voor 'Groningse toestanden'. In Drenthe wordt op verschillende plaatsen gas gewonnen. Bijvoorbeeld rondom Assen en bij Wapse.Vanuit de provinciale politiek en vanuit gemeenten is meerdere malen aangedrongen op een goede regeling als blijkt dat er schade is ontstaan door gaswinning. Bovendien moeten gasbedrijven als de NAM en Vermilion geen invloed mogen hebben op de vaststelling van schade. De TCBB gaat in het advies daarin mee.Ze pleiten voor een onafhankelijke commissie waar schade gemeld kan worden. "Voordeel is dat ze niet naar Vermilion of NAM hoeven, maar dat ze naar een onafhankelijke instantie kunnen. Ze zijn niet afhankelijk van deze maatschappijen", zo zegt Stelpstra. "We hebben er heel lang op aangedrongen. Er is een advies nu in lijn met wat wij graag wilden."Het is vooral de bedoeling dat het sneller gaat. "Je hebt schade, dan kan je die melden bij een onafhankelijk meldpunt. Zij kijken of het in een gebied ligt waar gas wordt gewonnen. Dan wordt er een afweging gemaakt. Als de schade is veroorzaakt is door gaswinning, dan wordt er uitbetaald." Bij twijfel is er volgens Stelpstra in dit advies geen discussie. De inwoners krijgen gewoon uitbetaald.De TCBB stelt verder dat er in een eerder stadium gesproken moet worden met de regio als er plannen zijn voor gaswinning. En dan is er de verdeling van de lusten en de lasten. "Dat is ook nieuw. Als er gaswinning komt, moet er van tevoren een gesprek komen met de regio. Daarin moeten afspraken worden gemaakt over hoe je om gaat met metingen en de verdeling van lusten en lasten. Hoe kan een regio van de gaswinning profiteren. Dat moet samen worden afgesproken."Het rapport van de TCBB is nog maar een advies. Minister Wiebes van Economische Zaken moet bepalen wat er mee gebeurt. Maar Stelpstra denkt dat hij niet om het advies heen kan. "De minister heeft om dit advies gevraagd. Het zou raar zijn als hij dat niet op zou volgen." En dat is een overwinning voor de mensen die in een gaswingebied wonen.