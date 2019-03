Teller inzamelingsactie ongeluk Westerbork over de 10.000 euro

Een inzamelingsactie die zaterdag is opgezet voor de Syrische gezinnen van de slachtoffers bij het ongeluk in Hooghalen, heeft tot nu toe meer dan 10.000 euro opgebracht. Inwoners van Westerbork wilden de families helpen. De slachtoffers van het ongeluk komen uit Westerbork.

Bij het ongeluk kwamen drie van de vier jongens om. De bestuurder overleefde het overval, maar ligt nog in het ziekenhuis. De actie is afgelopen donderdag gestart. Zondag was al meer dan 5.000 euro ingezameld.Naast deze actie, is er nog een inzamelingsactie gaande. Dit is een initiatief van Aram Shahar, eigenaar van restaurant Aramos. De bestuurder van de auto en één van de overledenen werkte bij hem in het restaurant.