LTO Noord stelt Arend Steenbergen aan regiobestuurder

LTO Noord heeft Arend Steenbergen aangesteld als nieuwe regiobestuurder. Hij was sinds september al interim-bestuurslid voor de regio Noord. In zijn portefeuille valt stikstof, landelijk gebied Drenthe en het programma Boer Burger Natuur Drenthe.

"De wereld staat in brand door de oorlog in Oekraïne en nu dringt het besef door hoe belangrijk de boeren zijn in de voedselvoorziening en hoe efficiënt de boeren hier al werken", zegt Steenbergen (57). "We weten dat we voor een transitie in de landbouw staan, ik vind het belangrijk dat er wordt gekeken en geluisterd naar innovatieve oplossingen van de sector zelf."